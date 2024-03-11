11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 12:51
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anketlerde son durum ne? İstanbul'da hangi isim yarışı önde götürüyor? Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kim önde? A Haber’de oranları açıkladı
İstanbul’da kim önde? A Haber’de oranları açıkladı
Yeni model taarruz! 4 boyutlu strateji
Yeni model taarruz! 4 boyutlu strateji
Gazze’de çok ağır tablo
Gazze'de çok ağır tablo
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
Aile destek ödemeleri hesapta!
Aile destek ödemeleri hesapta!
CHP’deki çıkar grubu kim?
CHP'deki çıkar grubu kim?
Terörü sorun olmaktan çıkaracağız
"Terörü sorun olmaktan çıkaracağız"
Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
"Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
75 ilde Mercek operasyonu
75 ilde Mercek operasyonu
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Daha Fazla Video Göster