Murat Kurum İstanbul'un her sokağında her caddesinde! CHP'li İBB'ye net tepki: 1 Nisan'da israfların hesabını bir bir soracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hizmet için vatandaşla el ele gönül gölüne projelerini tanıtmaya devam ediyor. Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu 31 Mart zaferlerini müjdelediğini dile getirdi. Kurum, İBB'nin mevcut yönetimini eleştirerek, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yaşayacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız." dedi. Öte yandan Kurum, Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet etti.

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