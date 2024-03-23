Murat Kurum ile İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazanacak: 650 bin konut... | Deprem algı dinlemez: İmamoğlu "kentsel dönüşüm olmamalı" demişti....

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca mega kenti projeyle değil algıyla yönetti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun "650 bin konutun yapılmasına gerek yok" şeklindeki açıklamasına ilişkin "CHP’li yönetim '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki 'Konutların yapılmasına gerek yok.' Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi, belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız." demişti. Büyük İstanbul depremine bir an önce önlem alınması gerekirken, sosyal medyada #DepremAlgıDinlemez etiketiyle birçok paylaşım yapıldı. İşte deprem gerçeğini iliklerimize kadar hissettiren o videolu paylaşımlar….