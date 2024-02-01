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Murat Kurum etkinlik kapsamında Başkan Erdoğan'ı aradı: İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak!

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Giriş: 01.02.2024 23:33
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması'nda devam etti. Kurum, etkinlik kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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