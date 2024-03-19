20 Mart 2024, Çarşamba
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Murat Kurum canlı yayında İstanbul'daki son anket sonuçlarını açıkladı! Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Eser yok, hizmet yok, küfe boş...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında mega kent için vaatlerini ve seçim yarışındaki son durumu aktardı. Murat Kurum, İstanbul anketlerine yönelik yaptığı açıklamada, "1,5-2 puan öndeyiz" dedi.