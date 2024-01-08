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Murat Kurum A Haber'de: İşimiz, ilgimiz, enerjimiz İstanbul olacak

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Giriş: 08.01.2024 17:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayı olarak ismini ilan ettiği Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Seçim startını veren Kurum namazın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm İstanbul'da sokak sokak vatandaşımızın yanında olacağız" dedi. Öte yandan Murat Kurum Üsküdar meydanında da A Haber'e özel bir röportaj vererek açıklamalarda bulundu.
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