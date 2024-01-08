08 Ocak 2024, Pazartesi
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Murat Kurum A Haber'de: İşimiz, ilgimiz, enerjimiz İstanbul olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü AK Parti'nin İstanbul adayı olarak ismini ilan ettiği Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Seçim startını veren Kurum namazın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm İstanbul'da sokak sokak vatandaşımızın yanında olacağız" dedi. Öte yandan Murat Kurum Üsküdar meydanında da A Haber'e özel bir röportaj vererek açıklamalarda bulundu.