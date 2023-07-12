12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na soğuk duş! İBB Başkanı "siyasi mevta" olma yolunda! Genel Başkanlık onun için artık bir hayal
Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olmaya hazırlandığı şu günlerde, parti içi dengeler Kılıçdaroğlu lehine dönmeye devam ediyor. Bilindiği üzere İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin önde gelen isimleriyle İstanbul'da bir toplantı yapmış ve desteklerini istemişti. Masanın konuğu olan Murat Karayalçın dün akşam sürpriz bir çıkışa imza atarak İmamoğlu'nun adaylık isteğine rest çekti. Karayalçın, İBB Başkanı için dikkat çeken ifadeler kullanarak, Genel Başkanlığa giden yolun kapalı olduğunu ima etti.