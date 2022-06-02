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Münbiç neden önemli? İşte Münbiç'teki terör hedefleri

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Giriş: 02.06.2022 16:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tel Rıfat ve Mümbiç için harekat yapılacağını belirtti. Güvenli bölgelere saldırılarda Mümbiç üs olarak kullanıyor. Çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG halkı canından bezdirdi. Peki Tel Rıfat'a göre daha stratejik noktadaki Mümbiç'in önemi ne? Münbiç'te kaç PKK/YPG’li terörist var? Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te yer altına nasıl indi? PKK'nın gümrük gelirine nasıl darbe vurulacak? Bölgeden çok çarpıcı karelerle A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürdü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
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