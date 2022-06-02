02 Haziran 2022, Perşembe
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Münbiç neden önemli? İşte Münbiç'teki terör hedefleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tel Rıfat ve Mümbiç için harekat yapılacağını belirtti. Güvenli bölgelere saldırılarda Mümbiç üs olarak kullanıyor. Çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG halkı canından bezdirdi. Peki Tel Rıfat'a göre daha stratejik noktadaki Mümbiç'in önemi ne? Münbiç'te kaç PKK/YPG’li terörist var? Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te yer altına nasıl indi? PKK'nın gümrük gelirine nasıl darbe vurulacak? Bölgeden çok çarpıcı karelerle A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürdü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.