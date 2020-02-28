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28.02.2020
Mültecilerin sınırına yürüyüşü drone ile görüntülendi! | Video
İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden mülteciler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan mülteciler, Yunanistan'a ilerliyor. Mültecilerin yürüyüşü drone ile görüntülendi.
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