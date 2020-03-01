Mülteciler akın akın Avrupa'ya gidiyor! Sınırı böyle geçiyorlar

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci sınır kapılarının dışındaki başka noktalardan da şansını deniyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin arasında başarılı olabilenlerin sayısı oldukça fazla. Avrupa başkentlerinde durdurulamayan mülteci akını karşısında büyük endişe hakimken, kısa süre içerisinde Avrupa'nın birçok başkentinde binlerce mülteci olacağı öngörülüyor. İşte mültecilerin sınırdan geçtiği o anlar...