Uzman isim müjde içerisindeki müjdeye A Haber canlı yayınında dikkat çekti: 2023 yılında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 sahasında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğinin müjdesini verdi ve gazın 2023 yılında vatandaşların kullanıma hazır hale getirileceğini söyledi. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdenin içerisindeki ayrı müjdeye dikkati çekti. Dilek, "5-6 yıl sonra bu gazın kullanıma açılacağını düşünüyordum ki Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bunun kullanıma açılacağı müjdesini verdi." ifadelerini kullandı.