Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar… 2023 yılında Kabine 17 kez toplandı

Emeklilere ek ödeme müjdesi EYT'nin ilk sinyalleri, gençlere tablet ve telefon vaadi. Bunlar hep Kabine toplantılarının ardından açıklandı. 2023 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tam 17 kez, en önemli kararları almak için toplandı.

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