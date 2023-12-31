31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar… 2023 yılında Kabine 17 kez toplandı

Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar… 2023 yılında Kabine 17 kez toplandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2023 09:08
Emeklilere ek ödeme müjdesi EYT'nin ilk sinyalleri, gençlere tablet ve telefon vaadi. Bunlar hep Kabine toplantılarının ardından açıklandı. 2023 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tam 17 kez, en önemli kararları almak için toplandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar…
Müjdeler, tepkiler, siyasi tartışmalar…
Nusaybin’de teröre darbe!
Nusaybin'de teröre darbe!
Üstad büyük mücadelesi Ayasofya’yı açtık
"Üstad büyük mücadelesi Ayasofya’yı açtık"
Muhalefete ‘’Süper Kupa’’ eleştirisi
Muhalefete ‘’Süper Kupa’’ eleştirisi
Necip Fazıl Töreni’nde önemli açıklamalar
Necip Fazıl Töreni’nde önemli açıklamalar
Ağır sınıf torpido ‘AKYA’ enavantere girdi!
Ağır sınıf torpido ‘AKYA’ enavantere girdi!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak!
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor!
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Daha Fazla Video Göster