Muhtarlardan Ekrem İmamoğlu’na veto! İmamoğlu’nun muhtar davetinin amacı ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden soruşturmaların üstünü örtmek amacıyla 'destek' adı altında davet ettiği gruplara bu kez muhtarları ekledi. İBB'den meclis üyelerine 'ilçenizdeki muhtarları ziyaret için ikna edin' mesajı sonrasında bazı muhtarlar 'algı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz' diyerek davete katılmayacaklarını belirtti.

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