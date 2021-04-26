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Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı gibi itiraf! FETÖ itirafçısı tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 14:37
Güncelleme:26.04.2021 14:53
Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gizli bir tanığın ifadeleri olayda FETÖ'nün parmak izini ortaya koyuyor. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı ifadelere göre, "rüzgar" isimli FETÖ itirafçısı, kazadan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir Emniyet amiriyle yaptığı telefon görüşmesinin FETÖ'cüler tarafından kendilerine dinletildiğini söyledi. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Açık ve net olarak FETÖ’nün operasyonu olduğu belliydi" dedi.
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