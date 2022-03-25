Muhsin Yazıcıoğlu anılıyor! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinde gideceğiz

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programında konuştu. Destici, "Herhangi bir zaafa düştüğüne bizler şahit olmadık. Muhsin Yazıcıoğlu’nu belki de en çok bunun için sevdik. Belki de en çok bunun için bu kadar sevildi." ifadelerini kullandı. Destici, "Biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinde gideceğiz. Bu prensiplerle yaşayacağız bu yolda yürüyeceğiz ve gerekirse şehit olacağız ve öleceğiz." dedi.

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