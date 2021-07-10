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Muharrem İnce’yi alkışladı görevine son verildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 15:21
Memleket partisi genel başkanı Muharrem İnce'nin Aydın Nazilli ziyareti CHP’li bir yöneticiyi görevinden etti. İnce konuşma yaptığı sırada kendisini alkışlayan CHP Gençlik Kolları Yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verildi. CHP Nazilli teşkilatından yapılan açıklamada "Malum davranışı nedeniyle… " ifadesi dikkat çekti.
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