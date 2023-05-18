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Muharrem İnce’ye kumpas böyle kuruldu! FETÖ’cüler kurguladı CHP’li isimler yaydı

A Haber
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Giriş: 18.05.2023 09:29
Güncelleme:18.05.2023 09:37
Millet İttifakı'nın oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Bu süreçte FETÖ ve CHP'nin iş birliği yaparak Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sağlandığı belirlendi. İşte ayrıntılar...
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