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Muharrem İnce’nin Sivas programı ne? Detayları A Haber muhabiri aktardı

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Giriş: 03.09.2020 15:53
Güncelleme:03.09.2020 16:03
"1000 günde Memleket Hareketi" başlatarak Türkiye’yi dolaşıp yeni bir muhalefet hareketi amaçlayan CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 ili kapsayacak turuna Sivas’tan başlayacak. Muharrem İnce’nin Sivas programını ve detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

A HABER O SALONU GÖRÜNTÜLEDİ

Muharrem İnce Sabah saatlerinde İstanbul'da uçakla Sivas'a gelecek. Sivas'tan ilk önce tarihi kongre binasını ziyaret edecek olan sonra müzeye çevrilen Madımak Oteli'ne giderek temaslarda bulunacak.

Türkiye tarihinde önemli kararların alındığı Sivas'tan yola çıkmayı planlayan Muharrem İnce koronavirüs tedbirlerine uygun olarak bir de açıklama yapacak. A Haber ekibi, Muharrem İnce'nin ilk açıklamasını yapacağı yeri görüntüledi.

POSTERLER ASILDI! SİYASİ PARTİ BAYRAĞI YOK

Salona Muharrem İnce'nin posterleri asıldı. Muharrem İnce salonda herhangi bir siyasi partinin bayrağının olmamasını istedi.

GİDECEĞİ KÖY KARANTİNA ALTINDA

Öte yandan CHP'li Muharrem İnce, "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz Köyü'ne gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Banaz Köyü'nün yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu. Muharrem İnce yeni bir açıklama yaparak bu programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Banaz köyünün karantinaya alınmasından sonra Muharrem İnce şu mesajı paylaştı:

"Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz Köyü'nün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00'da Sivas Havalimanı'nda görüşmek üzere."

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