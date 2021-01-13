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Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! İnce partisini ne zaman kuracak?

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Giriş: 13.01.2021 18:19
Güncelleme:13.01.2021 18:31
A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında CHP'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan Muharrem İnce'nin kuracağı parti hakkındaki son gelişmeleri aktardı. "Memleket Hareketi" ile il il gezen İnce'nin şubat ayında siyasi kopuş manifestosunu yayınlayarak CHP'den istifa edeceği ve 1 Mart 2021 tarihinde "Memleket Partisi" adını vereceği yeni partiyi kuracağı iddia edildi.
Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu!
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