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Muharrem İnce’den muhalefete çatı aday tepkisi: Matematik bilmemektir

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Giriş: 03.06.2021 10:05
Güncelleme:03.06.2021 10:19
2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday çıkarmayı planlayan CHP, HDP ve İYİ Parti'ye Muharrem İnce'den tepki geldi. İnce, muhalefet liderlerini matematik bilmemekle suçladı. Kılıçdaroğlu'nu HDP üzerinden de hedef alan İnce, eski genel başkanının ilkeli davranmadığını savundu.
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