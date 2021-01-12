Muharrem İnce'den Meral Akşener'e jet hızında yanıt geldi: İçimizde bir hain var!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden kısa süre önce adaylıktan istifa etmesi için telefonla arandığı iddialarına yanıt veren CHP'li Muharrem İnce, "Akşener, partisi kadar oy alabilseydi zaten seçim ikinci tura kalıyordu. Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok. Sayın Akşener'e bu kişi kimmiş, 'Sen adaylıktan çekil, Muharrem İnce'yi destekle' dediyse o kişi Akşener'in dostu değildir. Bizim de dostumuz değildir. Mantıklı bir şey önermemiş. O zaman içimizde bir hain var. Bu haini açıklasın, kim? Ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı. .