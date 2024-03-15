Muharrem İnce’den Mansur Yavaş’a: Belediyenin paralarını reklama aktarmış

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediye paralarını reklama aktarmakla suçladı. Adaletsiz bir seçim olduğunu dile getiren ince, "Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş?'' diye sordu.

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