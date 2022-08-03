Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP'ye FETÖ’cü ve PKK'lıları doldurdun

Bodrum'da Memleket Partisi'nin ilçe bina açılışına katılan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Her fırsatta ' Atatürk’ün partisi değil orası, onun için ayrıldım' diyen İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ’cüleri doldurdun, PKK’lıları doldurdun” dedi.