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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP'ye FETÖ’cü ve PKK'lıları doldurdun

DHA
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Giriş: 03.08.2022 12:09
Bodrum'da Memleket Partisi'nin ilçe bina açılışına katılan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Her fırsatta ' Atatürk’ün partisi değil orası, onun için ayrıldım' diyen İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ’cüleri doldurdun, PKK’lıları doldurdun” dedi.
CHP’ye FETÖ’cü ve PKK’lıları doldurdun
"CHP'ye FETÖ’cü ve PKK'lıları doldurdun"
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