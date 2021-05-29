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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na HDP eleştirisi: Ben yukarda görüşüp basın toplantısında kaçmam

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Giriş: 29.05.2021 11:29
Güncelleme:29.05.2021 11:34
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP üzerinden yüklendi. “Ben yukarda görüşüp basın toplantısında kaçmam” diyen İnce, eski genel başkanını cesaretsizlikle suçladı. Seçim gecesi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan İnce Başkan Erdoğan ile ilgili “Adam kazandı” sözünün arkasında durdu. “Adam 20 yıldır kazanıyor.” dedi.
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