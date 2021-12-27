Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na diktatör eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi için bir kez daha aday olacağını açıkladı. Sık sık yabancı büyükelçilerle görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ise adaylık tartışması üzerinden gönderme yaptı ve "Otel lobilerinde, plaza katlarında ya da yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN