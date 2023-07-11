11 Temmuz 2023, Salı
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Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na “tek adam” yorumu! CHP’ye yerel seçim resti
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi, FETÖ'nün kaset kumpası ile adaylıktan çekilmek zorunda kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il örgütü ile bir araya geldi, "Milyon dolarlık dekontları FETÖ'cüler yaydı, montaj görüntülerini de Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri paylaştı" dedi. İnce' yerel seçimler için Kılıçdaroğlu'na, "Biz de seçime gireceğiz!" resti çekti.