05 Ocak 2023, Perşembe
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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'danışman' tepkisi: Utanmıyor musunuz?
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin verdiği bir röportajda, parti genel merkezindeki Türk bayraklarını kaldırtmasına tepki gösteren İnce, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadelerini kullandı.