20 Haziran 2021, Pazar
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Muharrem İnce'den flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül sözleri
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. O dönemde kendisinin desteklenmediğini vurgulayan İnce, "seçimlerde bilerek reklamını yapmadılar, benim için para harcamadılar, CHP'ye trilyonlarca para kaldı" dedi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerdeki ilk aday tercihinin de Abdullah Gül olduğunu söyledi.