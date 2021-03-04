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Muharrem İnce'den CHP'ye zor soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?

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Giriş: 04.03.2021 00:35
Güncelleme:04.03.2021 00:35
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" dedi.
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