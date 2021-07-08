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Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: "Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete? Allah bunların eline insanı düşürmesin"

DHA
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Giriş: 08.07.2021 09:31
Balıkesir Edremit'te partisinin bina açılış törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi. CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın İnce'ye el salladığı için görevden alınmasına yönelik "Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete? Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.
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