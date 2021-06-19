Muharrem İnce’den CHP’ye sert sözler: Beni desteklemedi, partiye trilyonlarca para kaldı

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. O dönemde kendisinin desteklenmediğini vurgulayan İnce, "Seçimlerde bilerek reklamını yapmadılar. Benim için para harcamadılar, CHP’ye trilyonlarca para kaldı" dedi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerdeki ilk aday tercihinin de Abdullah Gül olduğunu söyledi.

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