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Muharrem İnce’den CHP’ye sert sözler: Beni desteklemedi, partiye trilyonlarca para kaldı

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Giriş: 19.06.2021 13:37
Güncelleme:19.06.2021 14:32
CHP’den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. O dönemde kendisinin desteklenmediğini vurgulayan İnce, "Seçimlerde bilerek reklamını yapmadılar. Benim için para harcamadılar, CHP’ye trilyonlarca para kaldı" dedi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerdeki ilk aday tercihinin de Abdullah Gül olduğunu söyledi.
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