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Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler: Milleti perişan edersiniz

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Giriş: 10.06.2021 17:30
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile omuz omuza yürüyen CHP'de çatlak sesler oldukça yükseldi. Son olarak parti içinde yok olan demokrasi ve adalet terazisine isyan ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce, CHP'yi yerden yere vurdu. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı İnce yaptığı açıklamada, CHP'nin iktidar olması durumunda "milletin perişan olacağını" söyledi.

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HABER YAPMAYIN DİYE PARA VERİYORLAR"
Muharrem İnce, muhalefet tarafından basın kuruluşlarının kontrol altında tutulduğunu ve Memleket Partisi haberlerinin yapılmaması için medyanın parayla tehdit edildiğini açıkladı.

"İKTİDAR OLSANIZ BU MİLLETİ PERİŞAN EDERSİNİZ"
Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet basını...CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi gösterirsen sana para vermeyiz... Siz AK Parti'den daha kötüsünüz. Çok daha kötüsünüz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız." şeklinde konuştu.

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