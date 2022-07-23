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Muharrem İnce'den altılı masaya salvolar: Biri 'evet' diyor biri 'hayır'

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Giriş: 23.07.2022 20:35
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin başı çektiği 'altılı masa'ya sert sözlerle yüklendi. Muhalefet partilerinin kafalarının karışık olduğunu vurgulayan İnce, "Libya Tezkeresi’nde CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi. Seneye bir daha var tezkere. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer" diye konuştu.
Muharrem İnce’den altılı masaya salvolar
Muharrem İnce'den altılı masaya salvolar
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