Muharrem İnce’den 6’lı masaya sert tepki: CHP tabeladan ibaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday karmaşası yaşayan 6'lı masayı sert bir dille eleştirdi. Muharrem İnce, masanın bir arada duramayacağını söyledi, "Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar." dedi.

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