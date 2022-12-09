Muharrem İnce’den 6’lı masaya ortak yönetim eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı 6’lı masanın ''ortak yönetim'' formülünü ucube olarak nitelendirdi. Muharrem İnce, ''Cumhurbaşkanı 50+1 alacak sonra yüzde 1 almış Karamollaoğlu'ndan talimat alacak, siz buna inanıyor musunuz?'' ifadelerini kullandı.

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