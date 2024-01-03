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Muharrem İnce yarın Özgür Özel’i ziyaret edecek

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Giriş: 03.01.2024 15:10
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.
Muharrem İnce yarın Özgür Özel’i ziyaret edecek
Muharrem İnce yarın Özgür Özel’i ziyaret edecek
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