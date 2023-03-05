05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem ince, veda mesajını Whatsapp'tan yazdı

Muharrem ince, veda mesajını Whatsapp'tan yazdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2023 16:04
6’lı koalisyonun ardından Zafer-Memleket ittifakı da dağıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Whatsapp'tan mesaj atarak hem sohbet grubundan hem de ittifaktan ayrıldığını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ,"yanlış yaptı" derken, İnce'den de yedek lastik çıkışı geldi. Muharrem İnce, Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarına ithafen "kimsenin yedek lastiği değilim" dedi.
Muharrem ince, veda mesajını Whatsapp’tan yazdı
Muharrem ince, veda mesajını Whatsapp'tan yazdı
Binalarda yumuşak kat tehlikesi!
Binalarda yumuşak kat tehlikesi!
Türkiye muhalefeti bölündü
Türkiye muhalefeti bölündü
Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak
"Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak"
Akşener koalisyona dönecek mi?
Akşener koalisyona dönecek mi?
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
Akşener’e karşı anlaşma mı yaptılar?
Akşener’e karşı anlaşma mı yaptılar?
Akşener masadan işte böyle kalkmış
Akşener masadan işte böyle kalkmış
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Ankara’da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor!
Ankara'da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor!
İYİ Parti yola nasıl devam edecek?
İYİ Parti yola nasıl devam edecek?
Deprem bölgesine Türk obası kuruluyor!
Deprem bölgesine Türk obası kuruluyor!
Daha Fazla Video Göster