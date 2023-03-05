05 Mart 2023, Pazar
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Muharrem ince, veda mesajını Whatsapp'tan yazdı
6’lı koalisyonun ardından Zafer-Memleket ittifakı da dağıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Whatsapp'tan mesaj atarak hem sohbet grubundan hem de ittifaktan ayrıldığını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ,"yanlış yaptı" derken, İnce'den de yedek lastik çıkışı geldi. Muharrem İnce, Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarına ithafen "kimsenin yedek lastiği değilim" dedi.