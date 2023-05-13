13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Muharrem İnce paylaşımları sonrası 17 kişi hakkında gözaltı kararı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edildi.