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Muharrem İnce partisini bugün kuruyor! İşte A Takım'da yer alan isimler
CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce partisini kuruyor. Partinin tabelası asıldı. Partinin kurmayları kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Detayları Ankara'dan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş, Muharrem İnce'nin A Takımı'nda yer alacak isimleri tek tek verdi.