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Muharrem İnce partisini bugün kuruyor! İşte A Takım'da yer alan isimler

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2021 13:38
Güncelleme:17.05.2021 14:04
CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce partisini kuruyor. Partinin tabelası asıldı. Partinin kurmayları kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Detayları Ankara'dan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş, Muharrem İnce'nin A Takımı'nda yer alacak isimleri tek tek verdi.
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