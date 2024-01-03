Muharrem İnce Özgür Özel ile ne görüşecek?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce perşembe günü saat 10'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Peki ziyaretin amacı ne? İki genel başkanın gündeminde hangi başlıklar olacak? İşte detaylar...

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