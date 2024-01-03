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Muharrem İnce Özgür Özel ile ne görüşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 19:20
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce perşembe günü saat 10'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Peki ziyaretin amacı ne? İki genel başkanın gündeminde hangi başlıklar olacak? İşte detaylar...
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