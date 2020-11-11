11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Yalanın da iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Yalanın da iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2020 22:26
2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'ye ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurulan isimler" sözlerine sert çıkan İnce, ''Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" ifadeleriyle CHP yönetimine yüklendi.
Yalanın merkezi CHP Genel merkezi
"Yalanın merkezi CHP Genel merkezi"
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! .
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! .
İslam dini Avrupa’da neden hedefte?
İslam dini Avrupa’da neden hedefte?
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde yasaklandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde yasaklandı
11 Kasım verileri açıklandı! Hasta sayımız 400 bini aştı
11 Kasım verileri açıklandı! Hasta sayımız 400 bini aştı
Dağlık Karabağ’da risk unsuru var mı?
Dağlık Karabağ’da risk unsuru var mı?
Prof. Dr. Özlü'den aşı açıklaması: Bu ay sonunda...
Prof. Dr. Özlü'den aşı açıklaması: Bu ay sonunda...
Başkan Erdoğan: Ülke risk primini düşüreceğiz
Başkan Erdoğan: Ülke risk primini düşüreceğiz
Başkan Erdoğan'dan Kabine değişikliği iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Kabine değişikliği iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Şuşa’daki kilisenin görüntüsü paylaşıldı
Şuşa’daki kilisenin görüntüsü paylaşıldı
Başkan Erdoğan: Yine çuvalladılar!
Başkan Erdoğan: Yine çuvalladılar!
Daha Fazla Video Göster