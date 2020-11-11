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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ateş püskürdü: Yalanın da iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi
2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'ye ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurulan isimler" sözlerine sert çıkan İnce, ''Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" ifadeleriyle CHP yönetimine yüklendi.