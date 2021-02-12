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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Faik Öztrak da nasibini aldı

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 10:03
CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içini boşalttığını söyleyen İnce, "Parti içi demokrasiyi yok edip, ülkeye demokrasi getireceğim dersen sana kimse inanmaz" dedi. Parti sözcüsü Faik Öztrak da İnce'nin hedefindeydi. "Dededen toruna CHP'den torpilliler" ifadesini kullandı.

CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içini boşalttığını söyleyen İnce, "Parti içi demokrasiyi yok edip, ülkeye demokrasi getireceğim dersen sana kimse inanmaz" dedi. Parti sözcüsü Faik Öztrak da İnce'nin hedefindeydi. "Dededen toruna CHP'den torpilliler" ifadesini kullandı.

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