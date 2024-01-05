05 Ocak 2024, Cuma
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Muharrem İnce hafıza kaybı yaşamış gibi! Özgür Özel'i ziyaret etti methiyelerle yanladı! Kaset kumpasını aylar içinde unuttu...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce FETÖ'nün ve CHP'nin montaj görüntüleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi. Süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen İnce'nin yaptığı geri dönüş manevraları dikkat çekerken İnce bugün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. İnce yaptığı açıklamada "CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık." diyerek CHP'ye yanladı. İnce son açıklamalarında İmamoğlu için "Başarısız, iş yapmıyor ağlıyor" dese de İmamoğlu'na koşulsuz destek sözü verdi. İşte detaylar...