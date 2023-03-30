30 Mart 2023, Perşembe
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Muharrem İnce geri adım atmadı, CHP medyası tehditlere başladı: Türkiye'de rahatça gezemeyeceksin
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan geri adım atmayınca, CHP medyası sansür ve tehditlere başladı. CHP'nin fonladığı gazeteci Can Ataklı, 'Sokağa çıkamazsın' tehditlerinin sonuncusunu ortaya attı, "Muharrem İnce öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecek." dedi.