Muharrem İnce FETÖ-CHP kaset kumpasına ateş püskürdü: Daha bunun terör ayağı var! Kılıçdaroğlu’na salvo: Biz de seçime gireceğiz

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP ve FETÖ kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Örgütü ile bir araya geldi. FETÖ’nün yaptığı ve CHP’nin başını çektiği kaset kumpasına yönelik sert tepki gösteren İnce, "Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan 2023’e kadar tüzüğü getirdiği hali eleştiri yağmuruna tutan İnce, “Tam bir tek adam diktatoryası kurdu.” dedi. Öte yandan yerel seçimlere gireceklerini ifade eden İnce, "Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz." şeklinde konuştu.