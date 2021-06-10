Muharrem İnce CHP'yi yerden yere vurdu: Milleti perişan edersiniz

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile omuz omuza yürüyen CHP'de çatlak sesler oldukça yükseldi. Son olarak parti içinde yok olan demokrasi ve adalet terazisine isyan ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce, CHP'yi yerden yere vurdu. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı İnce yaptığı açıklamada, CHP'nin iktidar olması durumunda "milletin perişan olacağını" söyledi.