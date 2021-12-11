Muharrem İnce CHP'ye yüklendi! "Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar..."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çorlu ilçe teşkilatı binası açılışında eski partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi. Hazırlattığı belgeseli vatandaşlara izleten İnce, "Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar" şeklinde konuştu.