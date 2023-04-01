01 Nisan 2023, Cumartesi
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Muharrem İnce CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonunu" patlattı! "HDP'yi 10 gün bizi 24 saat kala ziyaret etti"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'yi de yanına katarak yola 7'li şekilde devam ederken, fondaş medya yayın organları tarafından oluşturmak istediği "kulis operasyonu" patladı. Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından çekilmek istenen operasyonu doğrularken, CHP ile kendisi arasında müzakere yapıldığı ve bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddialarını yalanladı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaptığı ziyaretin tarihine de dikkat çekerken, "HDP'yi 20 Mart'ta bizi aday belirlenmesine 24 saat kala ziyaret etti" dedi.