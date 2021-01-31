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Muharrem İnce CHP'den kaç tane milletvekili almayı hedefliyor? Melih Yiğitel A Haber'e değerlendirdi

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Giriş: 31.01.2021 19:24
Güncelleme:31.01.2021 19:51
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melih Yiğitel A Haber ekranlarında Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulunurken, İnce'nin partiden kopuş sürecine de değindi. Yiğitel, Muharrem İnce'nin CHP'den partisine almak istediği vekil sayısını açıklarken partinin adını ve kurulacağı tarihe ilişkin fikirlerini paylaştı.
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