GÜnlerdir beklenen açıklamasını yapan Muharrem İnce, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Peki Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak? Partiden ihraç edilir mi? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

GÜnlerdir beklenen açıklamasını yapan Muharrem İnce, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Peki Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak? Partiden ihraç edilir mi? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.