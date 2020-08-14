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Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak?

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Giriş: 14.08.2020 15:31
GÜnlerdir beklenen açıklamasını yapan Muharrem İnce, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Peki Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak? Partiden ihraç edilir mi? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

GÜnlerdir beklenen açıklamasını yapan Muharrem İnce, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Peki Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak? Partiden ihraç edilir mi? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: CHP bölünecek mi? Muharrem ince Perşembe günü ne açıklayacak? Canlı yayında flaş açıklama: Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa... SON DAKİKA: CHP BÖLÜNECEK Mİ? MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: MUHARREM İNCE, İNCE ADIMLAR ATMAZSA...
Son dakika: CHPde kriz derinleşiyor! Muharrem İnce ne açıklayacak? SON DAKİKA: CHP'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR! MUHARREM İNCE NE AÇIKLAYACAK?
Son dakika: Bahçeliden A Habere flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürkün ahı tutmuştur SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN A HABER'E FLAŞ MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI: ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR
Muharrem İnce CHPden ihraç edilebilir! Şebnem Bursalıdan flaş açıklamalar MUHARREM İNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR! ŞEBNEM BURSALI'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İnce bundan sonra ne yapacak?
İnce bundan sonra ne yapacak?
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